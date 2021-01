Rissa in strada in forte ebbrezza alcolica: denunciate tre persone (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – Dopo aver trascorso la serata a bere insieme, in forte stato di ebbrezza, si sono azzuffati nei pressi di San Pietro dando vita ad una Rissa. Per questo motivo, tre cittadini polacchi di 30, 33 e 35 anni, gia’ conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero. La Rissa, scoppiata intorno alle 20.30 di ieri in piazza Pio XII, e’ stata notata da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma San Pietro in transito. I militari, dopo aver diviso i contendenti, hanno attivato i soccorsi per consentire al 33enne, con vistose ferite al volto, il trasporto – in codice giallo – all’Ospedale San Giovanni Addolorata per le visite del caso. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma. Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 gennaio 2021) Roma – Dopo aver trascorso la serata a bere insieme, instato di, si sono azzuffati nei pressi di San Pietro dando vita ad una. Per questo motivo, tre cittadini polacchi di 30, 33 e 35 anni, gia’ conosciuti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero. La, scoppiata intorno alle 20.30 di ieri in piazza Pio XII, e’ stata notata da una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma San Pietro in transito. I militari, dopo aver diviso i contendenti, hanno attivato i soccorsi per consentire al 33enne, con vistose ferite al volto, il trasporto – in codice giallo – all’Ospedale San Giovanni Addolorata per le visite del caso. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.

