"Questa roba ve la ricordate?". Matteo Renzi, che fine orribile: ridicolizzato dalla Littizzeto in prima serata | Guarda (Di lunedì 25 gennaio 2021) Certo, la coerenza non è per certo la migliore delle doti di Matteo Renzi (eufemismo). E proprio di questo si parla a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio della domenica sera su Rai 3. Siamo al momento del monologo di Luciana Littizzetto, che infilza il leader di Italia Viva proprio sul tema della coerenza. Come detto, fin troppo facile. Eppure, due vecchi tweet di Renzi - del 2012 e del 2017 - la dicono lunghissima. La Littizzetto li mostra in diretta. Il primo cinguettio recitava: "Se vinciamo noi non ci sarà più spazio per il potere di veto dei partitini", diceva alla Leopolda del 2012. Dunque a Porta a Porta, cinque anni dopo: "Non è accettabile che nle 2017 ci siano ancora i piccoli partiti che mettono i veti", tuonava il fu rottamatore. Già, lo stesso Renzi che oggi, a capo di un minuscolo partitino, di ...

Che tempo che fa, "questa roba la ricordate?". Matteo Renzi, fine orribile: ridicolizzato da Luciana Littizzetto in prima serata

