Questa roba con soldi pubblici? L'indiscrezione su Fiorella Mannoia, un caso politico: nel mirino la Rai (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si avvicina il Festival di Sanremo: salvo imprevisti, il via alla kermesse in onda su Rai 1 e condotta da Amadeus tra poco più di un mese. E di pari passo fioccano le indiscrezioni sugli ospiti. L'ultima indiscrezione la rilancia Davide Maggio, secondo cui tra i super-ospiti (in prevalenza italiani, in quest'edizione al tempo del coronavirus) dovrebbe esserci Fiorella Mannoia. Insomma, "convocata" a Sanremo dopo il successo del suo programma, La musica che gira intorno. Una Mannoia sul palco in veste di ospite e non di concorrente. Insomma, una Mannoia che dirà la sua. E quali siano gli orientamenti politici della cantante sono noti a tutti: un tempo vicina ai grillini, ora fervente anti-sovranista. E dunque si preannuncia un'ospitata dal sapore un po' troppo politico, pagata ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Si avvicina il Festival di Sanremo: salvo imprevisti, il via alla kermesse in onda su Rai 1 e condotta da Amadeus tra poco più di un mese. E di pari passo fioccano le indiscrezioni sugli ospiti. L'ultimala rilancia Davide Maggio, secondo cui tra i super-ospiti (in prevalenza italiani, in quest'edizione al tempo del coronavirus) dovrebbe esserci. Insomma, "convocata" a Sanremo dopo il successo del suo programma, La musica che gira intorno. Unasul palco in veste di ospite e non di concorrente. Insomma, unache dirà la sua. E quali siano gli orientamenti politici della cantante sono noti a tutti: un tempo vicina ai grillini, ora fervente anti-sovranista. E dunque si preannuncia un'ospitata dal sapore un po' troppo, pagata ...

ODNDItalia : RT @AlekosPrete: 'Fate sparire la locandina, cancelliamo questa roba' ed è così che la Lega volle nascondere sotto il tappeto dell'ipocrisi… - kyusakucore : @cishetventi ASPE IO IN T E O R I A DOVREI SAOERE QUESTA ROBA PERCHÉ FACCIO L’ARTISTICO E ABBIAMO UN SACCO DI ORE D… - tananaglio : @HRomische Roba troppo pesante anche per me questa?? - BDandBH : Definitiva: non ho voglia di studiare, ci mancava solo educazione civica come roba in più da fare, questa settimana… - dinoforitaly : RT @Mery27641132: Il Texas per questa roba farà la secessione. E se comincia il Texas sarà un effetto valanga. Se ne usciranno tutti dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Questa roba Che tempo che fa, "questa roba la ricordate?". Matteo Renzi, fine orribile: ridicolizzato da Luciana Littizzetto in prima serata Liberoquotidiano.it Fauci racconta come veniva trattato: "Nel team di Trump mi chiamavano la puzzola al picnic"

A raccontarlo è lo scienziato stesso in un’intervista al New York Times, in cui ha ripercorso quest’anno di pandemia. Come una “puzzola al picnic”. Così Anthony Fauci, immunologo a capo della task for ...

Anthony Fauci: "Nel team di Trump mi chiamavano la 'puzzola al picnic'. Lui mi diceva 'disfattista'"

Come una “puzzola al picnic”. Così Anthony Fauci, immunologo a capo della task force americana anti-Covid, era percepito ed apostrofato alla Casa Bianca durante la presidenza Trump. A raccontarlo è lo ...

A raccontarlo è lo scienziato stesso in un’intervista al New York Times, in cui ha ripercorso quest’anno di pandemia. Come una “puzzola al picnic”. Così Anthony Fauci, immunologo a capo della task for ...Come una “puzzola al picnic”. Così Anthony Fauci, immunologo a capo della task force americana anti-Covid, era percepito ed apostrofato alla Casa Bianca durante la presidenza Trump. A raccontarlo è lo ...