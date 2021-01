Perché la pandemia è un cigno nero (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’espressione “cigno nero” - tratta dai versi del poeta Giovenale (“rara avis in terris nigroque simillima cygno”) - è stata mediatizzata dallo scienziato sociale Nassim Taleb, che torna in libreria con una nuova edizione della sua opera omnia, riproposta da il Saggiatore con il titolo di “Incerto”. Per Taleb - anche se è vero che “le pandemie non sono come prima” - al Covid-19 non si potrebbe applicare la categoria di “cigno nero” e questo Perché la pandemia era prevedibile: “Gli esperti sapevano che poteva accadere”. Per lui invece è “Internet un esempio perfetto di ‘cigno nero’, Perché nessuno si sarebbe aspettato questo cambiamento sociale”. Il politologo Ivan Krastev ha provato ad aggiustare il tiro, introducendo - nel suo ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’espressione “” - tratta dai versi del poeta Giovenale (“rara avis in terris nigroque simillima cygno”) - è stata mediatizzata dallo scienziato sociale Nassim Taleb, che torna in libreria con una nuova edizione della sua opera omnia, riproposta da il Saggiatore con il titolo di “Incerto”. Per Taleb - anche se è vero che “le pandemie non sono come prima” - al Covid-19 non si potrebbe applicare la categoria di “” e questolaera prevedibile: “Gli esperti sapevano che poteva accadere”. Per lui invece è “Internet un esempio perfetto di ‘’,nessuno si sarebbe aspettato questo cambiamento sociale”. Il politologo Ivan Krastev ha provato ad aggiustare il tiro, introducendo - nel suo ...

