Opere pubbliche, 100 milioni in 3 anni In Città Alta restyling per la Corsarola (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bergamo, il piano 2021-23 del Comune. Gli assessori: «Frutto di sacrifici, ma resta un piano ambizioso». In via Colleoni intervento in tre lotti da 2,1 milioni per rifare pavimentazione e sottoservizi. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Bergamo, il piano 2021-23 del Comune. Gli assessori: «Frutto di sacrifici, ma resta un piano ambizioso». In via Colleoni intervento in tre lotti da 2,1per rifare pavimentazione e sottoservizi.

