Oltre 400 norme in quasi un anno | il Covid fa esplodere la burocrazia

(Teleborsa) – Tra circolari, ordinanze, decreti, DPCM, leggi, linee guida sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, etc., sono 450 le misure legislative approvate a livello nazionale in poco meno di un anno. Un boom della burocrazia legislativa che ha disorientato il Paese. Produzione normativa, dunque, letteralmente esplosa in scia alla pandemia. L'ufficio studi della CGIA – che ha redatto l'elaborazione – tiene comunque a precisare che tra le 450 norme conteggiate non sonoincluse le FAQ del Governo e gli accorgimenti normativi anti-Covid che, sempre in questo periodo, sono stati approvati anche dalle Regioni e dagli Enti locali. Un profluvio di disposizioni composto da migliaia e migliaia di pagine che ha travolto tutti: cittadini, lavoratori e imprese, creandonon pochi problemi interpretativi, soprattutto ai piccoli ...

