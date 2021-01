Neil Patrick Harris come Viggo Mortensen, a gamba tesa nella polemica su attori etero in ruoli gay (Di lunedì 25 gennaio 2021) Neil Patrick Harris è forse uno dei più famosi interpreti di un donnaiolo sul piccolo schermo: dichiaratamente omosessuale, sposato col collega David Burtka e padre di due gemelli, deve gran parte della sua celebrità al fatto di aver interpretato un personaggio etero, lo scapolo incallito Barney Stinson nella sitcom How I Met Your Mother. E non pensa che l’orientamento sessuale di un attore debba in qualche modo influenzare le sue scelte artistiche o quelle di un regista o un produttore nella scelta di un interprete. Neil Patrick Harris si inserisce così nel dibattito ormai di lungo corso sulla necessità o meno di scegliere attori gay per interpretare personaggi gay, così come transgender per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021)è forse uno dei più famosi interpreti di un donnaiolo sul piccolo schermo: dichiaratamente omosessuale, sposato col collega David Burtka e padre di due gemelli, deve gran parte della sua celebrità al fatto di aver interpretato un personaggio, lo scapolo incallito Barney Stinsonsitcom How I Met Your Mother. E non pensa che l’orientamento sessuale di un attore debba in qualche modo influenzare le sue scelte artistiche o quelle di un regista o un produttorescelta di un interprete.si inserisce così nel dibattito ormai di lungo corso sulla necessità o meno di sceglieregay per interpretare personaggi gay, cosìtransgender per ...

