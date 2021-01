Napoli, “ADL chiama Benìtez”: in bilico la panchina di Gattuso (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – A metà strada tra il sogno e la realtà le voci che circolano dopo l’ultima sconfitta del Napoli in trasferta a Verona. Si fanno sempre più insistenti le notizie che vedrebbero una telefonata a Rafael Benìtez da parte del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Dopo il k.o. in trasferta al Bentegodi di Verona, il prosieguo sulla panchina azzurra di mister Gennaro Gattuso non sarebbe così scontato come si pensava qualche settimana fa. Sul banco degli imputati, però, stavolta non finisce solo “mister veleno”, ma anche il Ds Cristiano Giuntoli. Suggestioni, quelle su Rafa Benìtez – come riportato dal Corriere dello Sport -, incoraggiate anche dal fatto che lo spagnolo ha lasciato la guida tecnica della squadra cinese del Dalian, postando lui stesso un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– A metà strada tra il sogno e la realtà le voci che circolano dopo l’ultima sconfitta delin trasferta a Verona. Si fanno sempre più insistenti le notizie che vedrebbero una telefonata a Rafaelda parte del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Dopo il k.o. in trasferta al Bentegodi di Verona, il prosieguo sullaazzurra di mister Gennaronon sarebbe così scontato come si pensava qualche settimana fa. Sul banco degli imputati, però, stavolta non finisce solo “mister veleno”, ma anche il Ds Cristiano Giuntoli. Suggestioni, quelle su Rafa– come riportato dal Corriere dello Sport -, incoraggiate anche dal fatto che lo spagnolo ha lasciato la guida tecnica della squadra cinese del Dalian, postando lui stesso un ...

