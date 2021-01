Napoli, 14 sanzionati per non aver rispettato le norme anticontagio (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri hanno sanzionato 14 persone a Largo San Giovanni Maggiore, in pieno Centro Storico. Le forze dell’ordine sono intervenute per sciogliere gli assembramenti che si erano ivi creati. E’ forte l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli al rispetto della normativa anticontagio. In città e provincia l’attività di controllo si sta concentrando nei luoghi maggiormente frequentate dai giovani. Ed è proprio in uno di questi, nel centrale Largo San Giovanni Maggiore, che i Carabinieri della compagnia centro hanno individuato e “sciolto” diversi assembramenti. Sono state 14 le persone sanzionate, 3 perché senza mascherina, le restanti perché in strada oltre l’orario consentito dal decreto governativo. I controlli saranno intensificati anche nei prossimi giorni. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I carabinieri hanno sanzionato 14 persone a Largo San Giovanni Maggiore, in pieno Centro Storico. Le forze dell’ordine sono intervenute per sciogliere gli assembramenti che si erano ivi creati. E’ forte l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale dial rispetto della normativa. In città e provincia l’attività di controllo si sta concentrando nei luoghi maggiormente frequentate dai giovani. Ed è proprio in uno di questi, nel centrale Largo San Giovanni Maggiore, che i Carabinieri della compagnia centro hanno individuato e “sciolto” diversi assembramenti. Sono state 14 le persone sanzionate, 3 perché senza mascherina, le restanti perché in strada oltre l’orario consentito dal decreto governativo. I controlli saranno intensificati anche nei prossimi giorni. L'articolo ...

