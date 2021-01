Monica Giandotti, conoscete suo marito? Una grande passione comune (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. conoscete il marito di Monica Giandotti, la giornalista e conduttrice di Uno Mattina? Ecco chi è Pietro Cappellini, conosciamolo meglio. Monica Giandotti questa mattina, come accade ogni giorno durante la settimana, sarà in diretta tv su Rai Uno con Uno Mattina, la trasmissione che di fatto apre il palinsesto della tv di Stato. In molti, Leggi su youmovies (Di lunedì 25 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ildi, la giornalista e conduttrice di Uno Mattina? Ecco chi è Pietro Cappellini, conosciamolo meglio.questa mattina, come accade ogni giorno durante la settimana, sarà in diretta tv su Rai Uno con Uno Mattina, la trasmissione che di fatto apre il palinsesto della tv di Stato. In molti,

kenyaEin : RT @Fabopolis: Per fortuna @Maumol non ride alla volgarissima uscita di @alanfriedmanit che ancora @RaiUno e @Unomattina NON hanno condanna… - kenyaEin : RT @DomPer888: Complimenti alla signora Monica Giandotti il signor friedman le manda tanti saluti e la ringrazia della sua bella risata qua… - kenyaEin : RT @ROBIX1: @Fantaliz837 La moglie di Cappellini , quindi Monica Giandotti, ... perche i nomi di quelli che non condurranno trasmissioni in… - kenyaEin : RT @amArizona13: Monica Giandotti, Marco Frittella, Monica Maggioni, e Maurizio Molinari. I 4 coglioni che ridacchiavano a 'unomattina'! - kenyaEin : RT @NinaRicci_us: Monica Giandotti e Monica Maggioni le donne presenti che sono state zitte. Solo alla fine la conduttrice dice: 'Hai detto… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Giandotti Frase sessista su Melania Trump a Unomattina, i conduttori: "Affermazione improvvida, ci dissociamo" Today.it Offese sessiste in tv contro Melania. Il caso finisce alla Vigilanza Rai

Il giornalista Friedman a "Uno Mattina" ha paragonato l’ex first lady a un’escort, il direttore di Rai 1 in Commissione ...

Quell’insulto che finisce nel silenzio

Ha fatto molto rumore l’insulto che il giornalista Alain Friedman ha rivolto alla moglie dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, definendola una escort. La signora Melania ...

Il giornalista Friedman a "Uno Mattina" ha paragonato l’ex first lady a un’escort, il direttore di Rai 1 in Commissione ...Ha fatto molto rumore l’insulto che il giornalista Alain Friedman ha rivolto alla moglie dell’ormai ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, definendola una escort. La signora Melania ...