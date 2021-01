Mario Ermito e il presunto flirt con Giacomo Urtis: arriva la diffida per Francesca Cipriani (Di lunedì 25 gennaio 2021) Mario Ermito al Grande Fratello Vip 5 aveva davvero avuto un flirt sotto le coperte con Giacomo Urtis? Nella casa i due vipponi avevano legato molto ed erano diventati amici. Una volta usciti entrambi, a distanza di pochi giorni, su di loro si è scatenato il gossip. La presunta notte di passione e la diffida per la Cipriani Mario Ermito al GF Vip 5 non aveva mai mostrato segni di interesse verso Urtis ma una volta fuori dal programma, era iniziato a circolare il gossip secondo cui i due concorrenti avevano già flirtato nella casa e poi addirittura si erano visti nella casa romana di Urtis. A rincarare la dose era stata Francesca Cipriani, che si ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 25 gennaio 2021)al Grande Fratello Vip 5 aveva davvero avuto unsotto le coperte con? Nella casa i due vipponi avevano legato molto ed erano diventati amici. Una volta usciti entrambi, a distanza di pochi giorni, su di loro si è scatenato il gossip. La presunta notte di passione e laper laal GF Vip 5 non aveva mai mostrato segni di interesse versoma una volta fuori dal programma, era iniziato a circolare il gossip secondo cui i due concorrenti avevano giàato nella casa e poi addirittura si erano visti nella casa romana di. A rincarare la dose era stata, che si ...

