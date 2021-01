Macrolesioni: crescono i risarcimenti per le lesioni più gravi (Di martedì 26 gennaio 2021) Lucia Izzo - La Tabella Unica Nazionale predisposta dal MISE rivede i moltiplicatori e il valore biologico del punto base garantendo ristori progressivi e più che proporzionali al crescere del grado di invalidità. Leggi su studiocataldi (Di martedì 26 gennaio 2021) Lucia Izzo - La Tabella Unica Nazionale predisposta dal MISE rivede i moltiplicatori e il valore biologico del punto base garantendo ristori progressivi e più che proporzionali al crescere del grado di invalidità.

NobiliAVVOCATI : Macrolesioni: in arrivo la Tabella unica nazionaleDal sistema tabellare giurisprudenziale alla Tabella unicaTabella… - StudioCanu : Macrolesioni: crescono i risarcimenti per le lesioni più gravi - ginugiola : RT @AvvCanu: Macrolesioni: crescono i risarcimenti per le lesioni più gravi - StudioCanu : Macrolesioni: crescono i risarcimenti per le lesioni più gravi - AvvCanu : Macrolesioni: crescono i risarcimenti per le lesioni più gravi -

Ultime Notizie dalla rete : Macrolesioni crescono Macrolesioni: crescono i risarcimenti per le lesioni più gravi Studio Cataldi Macrolesioni: arriva la tabella unica nazionale per i risarcimenti

Avviata dal MISE la pubblica consultazione sullo schema di Dpr che regola la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità ex art. 138 codice assicurazioni ...

Avviata dal MISE la pubblica consultazione sullo schema di Dpr che regola la tabella delle menomazioni all'integrità psicofisica tra 10 e 100 punti di invalidità ex art. 138 codice assicurazioni ...