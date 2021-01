LIVE Sci alpino, SuperG Kitzbuehel in DIRETTA: vince Kriechmayr, Innerhofer ottimo 4°, male Paris, out Buzzi (Di lunedì 25 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG 12.20 Il nostro Matteo Marsaglia scatta bene con 28 centesimi di distacco in vetta, quindi passa a un secondo esatto al secondo intermedio. Nel tratto centrale accusa 1.66, quindi arriva al traguardo in 22a posizione a 2.11 esattamente davanti a Paris. 12.18 Con il numero 43 il canadese Jeffrey Read parte su ottimi crono ma perde un secondo nel solo secondo settore. Chiude 17° a 1.82. 12.17 Lo svizzero Nils Mani imita Schieder e esce di scena dopo pochi secondi 12.16 Noooooooooo!!!!!!!! Il nostro Florian Schieder parte con il miglior tempo in vetta ma esce saltando una porta!! Che beffa!!!!!!!!! 12.15 Il tedesco Dominik Schwaiger a sua volta inizia bene in alto con soli 22 centesimi da Kriechmayr. A metà gara accusa 1.39 e ... Leggi su oasport (Di lunedì 25 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DEL12.20 Il nostro Matteo Marsaglia scatta bene con 28 centesimi di distacco in vetta, quindi passa a un secondo esatto al secondo intermedio. Nel tratto centrale accusa 1.66, quindi arriva al traguardo in 22a posizione a 2.11 esattamente davanti a. 12.18 Con il numero 43 il canadese Jeffrey Read parte su ottimi crono ma perde un secondo nel solo secondo settore. Chiude 17° a 1.82. 12.17 Lo svizzero Nils Mani imita Schieder e esce di scena dopo pochi secondi 12.16 Noooooooooo!!!!!!!! Il nostro Florian Schieder parte con il miglior tempo in vetta ma esce saltando una porta!! Che beffa!!!!!!!!! 12.15 Il tedesco Dominik Schwaiger a sua volta inizia bene in alto con soli 22 centesimi da. A metà gara accusa 1.39 e ...

