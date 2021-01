Keira Knightley smette di girare scene di sesso orchestrate da uomini (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’attrice Keira Knightley ha rivelato durante un’intervista al podcast Chanel Connects del quotidiano britannico Métro, che non si presterà più a girare delle scene di sesso orchestrate da un regista uomo. La causa “in parte per vanità” ed in parte per la questione del “male gaze”, sguardo maschile. Questo è messo sotto accusa dalle femministe che, notoriamente guidate dalle teorie della critica Laura Mulvey negli anni 70, lo ritennero responsabile della visione oggettivizzante e stereotipata delle donne, nell’industria cinematografica. La straordinaria attrice ha infatti criticato il fatto che per tali scene si cerchi sempre “qualcuno che sembri sexy“. La posizione di Knightley non è solo ideologica, ma anche di carattere più puramente artistico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’attriceha rivelato durante un’intervista al podcast Chanel Connects del quotidiano britannico Métro, che non si presterà più adelledida un regista uomo. La causa “in parte per vanità” ed in parte per la questione del “male gaze”, sguardo maschile. Questo è messo sotto accusa dalle femministe che, notoriamente guidate dalle teorie della critica Laura Mulvey negli anni 70, lo ritennero responsabile della visione oggettivizzante e stereotipata delle donne, nell’industria cinematografica. La straordinaria attrice ha infatti criticato il fatto che per talisi cerchi sempre “qualcuno che sembri sexy“. La posizione dinon è solo ideologica, ma anche di carattere più puramente artistico ...

