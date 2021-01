Inter solida ma nervosa: al giro di boa lo scudetto è molto più di un sogno (Di lunedì 25 gennaio 2021) La sensazione di costante incompletezza c’è, ma è qualcosa di cui soffrono tutte le squadre di questo campionato (in fin dei conti) senza un vero padrone. E così l’Inter, seconda al giro di boa di questa Serie A, dopo il girone di andata ha la consapevolezza di essere tutto sommato la squadra da battere. Per completezza della rosa, per il progetto ormai avviato e più lungo tra tutte le contendenti, per i nerazzurri lo scudetto è molto più di un sogno. Per trasformarlo in realtà, però, bisognerebbe mettere da parte il nervosismo e alcuni malumori che aleggiano nell’ambiente. Dai problemi economici alle proteste veementi nel post partita, la sensazione è che a questa squadra andrebbe regalata un po’ di serenità. Quella che avrebbe dovuto dare la splendida vittoria nel derby d’Italia ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) La sensazione di costante incompletezza c’è, ma è qualcosa di cui soffrono tutte le squadre di questo campionato (in fin dei conti) senza un vero padrone. E così l’, seconda aldi boa di questa Serie A, dopo ilne di andata ha la consapevolezza di essere tutto sommato la squadra da battere. Per completezza della rosa, per il progetto ormai avviato e più lungo tra tutte le contendenti, per i nerazzurri lopiù di un. Per trasformarlo in realtà, però, bisognerebbe mettere da parte il nervosismo e alcuni malumori che aleggiano nell’ambiente. Dai problemi economici alle proteste veementi nel post partita, la sensazione è che a questa squadra andrebbe regalata un po’ di serenità. Quella che avrebbe dovuto dare la splendida vittoria nel derby d’Italia ...

Sconcerti: “Inter, ti sei destabilizzata da sola, curati in silenzio”

Mario Sconcerti scrive parole dure nei riguardi dell'Inter su calciomercato.com. Per il giornalista i nerazzurri si sarebbero destabilizzati da soli dando la colpa agli altri.

