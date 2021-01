Inter | contro l’Udinese mancata la cattiveria agonistica giusta

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021)a Udine senza laMettere da parte il pareggio di campionato è concentrarsi sulla super sfida di Coppa Italiail Milan di domani. L’ha ad Udine è tornata con un punto, ma ha perso quellache gli poteva consentire di agganciare il primo posto in classifica. “Il derby si aggancia al tema di una squadra che a Udine è ricaduta in antico errore: la scarsa capacità di azzannare la partita, la poca determinazione e precisione mostrata da alcuni elementi in particolare, su tutti Hakimi e Lautaro. Il Milan di domani vale per Conte una tripla occasione. Della prima s’è già detto, l’attacco al potere del Milan”. “La seconda: vincere domani vorrebbe dire evitare ...