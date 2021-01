Il premier teme le trappole dai suoi |  quando e perché salirà da Mattarella

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Ilpotrebbe lasciare entro domani oppure presentarsi in Senato per il passaggio sulla giustizia e dimettersi prima del verdetto dell’Aula. Ma dovrebbe incontrarecon garanzie da offrire: e qui i nodi sono ancora tutti da sciogliere

Scontro in aula su un tema come la giustizia, non certo in grado di attiare centristi e responsabili? O dimissioni per puntare al reincarico per un Conte ter?Il Pd: lasci prima di un nuovo incarico. Franceschini: esecutivo con i centristi e pezzi di Forza Italia Roma – Conte a un passo dalle dimissioni. I quadrumviri del Partito democratico, da Zingaretti ...