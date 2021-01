Il Comune di Roma multato dal garante della privacy per il servizio TuPassi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Il garante per la protezione dei dati personali ha ordinato a Roma Capitale il pagamento di una sanzione di 500 mila euro per illecito trattamento di dati personali di utenti e dipendenti, effettuato attraverso il sistema di prenotazione degli appuntamenti "TuPassi". Il provvedimento di sanzione è stato adottato al termine di una complessa attività istruttoria avviata a seguito di controlli svolti dall'Autorità sulle app utilizzate dalla pubblica amministrazione per l'erogazione dei servizi, condotta anche in collaborazione con il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza. Attività che aveva già portato all'adozione di un provvedimento nel marzo 2019 con il quale il garante aveva dichiarato illeciti i trattamenti effettuati da ... Leggi su agi (Di lunedì 25 gennaio 2021) AGI - Ilper la protezione dei dati personali ha ordinato aCapitale il pagamento di una sanzione di 500 mila euro per illecito trattamento di dati personali di utenti e dipendenti, effettuato attraverso il sistema di prenotazione degli appuntamenti "". Il provvedimento di sanzione è stato adottato al termine di una complessa attività istruttoria avviata a seguito di controlli svolti dall'Autorità sulle app utilizzate dalla pubblica amministrazione per l'erogazione dei servizi, condotta anche in collaborazione con il Nucleo speciale tutelae frodi tecnologicheGuardia di finanza. Attività che aveva già portato all'adozione di un provvedimento nel marzo 2019 con il quale ilaveva dichiarato illeciti i trattamenti effettuati da ...

virginiaraggi : #LaSindacaInforma numero 178 la trovi qui: - Roma : Il ritratto di #PatrickZaki da oggi sulla facciata del Campidoglio. A settembre l’Assemblea capitolina aveva approv… - Agenzia_Italia : Il Comune di Roma multato dal garante della privacy per il servizio TuPassi - SanremoAncheNoi : RT @Roma: ?? #EmergenzaFreddo, fino al #29gennaio a piazza Sempione raccolta coperte e abiti invernali per le associazioni che si occupano d… - sulsitodisimone : Il Comune di Roma multato dal garante della privacy per il servizio TuPassi -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Roma Comune Roma: inviati a Ministero Trasporti progetti per circa 1.3 mld - RomaDailyNews RomaDailyNews Isola del Liri – San Paolo della Croce dona 50 saturimetri

Si è svolta questa mattina, la consegna di cinquanta saturimetri da parte della San Paolo della Croce Soc. Coop. Soc. ETS al nostro Comune. La San Paolo della Croce Soc.

Governo, Zingaretti “Conte punto di equilibrio, ma serve base più ampia”

ROMA (ITALPRESS) – “Rischio elezioni anticipate? Il Pd non ha mai puntato alle elezioni anticipate, non vuole le elezioni anticipate, ci ...

Si è svolta questa mattina, la consegna di cinquanta saturimetri da parte della San Paolo della Croce Soc. Coop. Soc. ETS al nostro Comune. La San Paolo della Croce Soc.ROMA (ITALPRESS) – “Rischio elezioni anticipate? Il Pd non ha mai puntato alle elezioni anticipate, non vuole le elezioni anticipate, ci ...