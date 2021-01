Governo, Zingaretti “Conte punto di equilibrio, ma serve base più ampia” (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Rischio elezioni anticipate? Il Pd non ha mai puntato alle elezioni anticipate, non vuole le elezioni anticipate, ci siamo spesi per evitare le elezioni, garantendo una buona qualità di Governo. Abbiamo avuto responsabilità sulla battaglia dei Contenuti”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di “Radio Immagina”, la web radio del Pd. “E' stata la mossa di Matteo Renzi che ha portato ad un rischio di elezioni anticipate – ha aggiunto -. Noi dobbiamo uscire da questa situazione, è stata l'apertura della crisi che ha portato al rischio di elezioni anticipate, cosa che si deve scongiurare con un Governo autorevole, con una base parlamentare ampia e un nuovo patto di legislatura, per affrontare il Covid, la campagna vaccinale, che chiuda il Recovery ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Rischio elezioni anticipate? Il Pd non ha mai puntato alle elezioni anticipate, non vuole le elezioni anticipate, ci siamo spesi per evitare le elezioni, garantendo una buona qualità di. Abbiamo avuto responsabilità sulla battaglia deinuti”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola, ospite di “Radio Immagina”, la web radio del Pd. “E' stata la mossa di Matteo Renzi che ha portato ad un rischio di elezioni anticipate – ha aggiunto -. Noi dobbiamo uscire da questa situazione, è stata l'apertura della crisi che ha portato al rischio di elezioni anticipate, cosa che si deve scongiurare con unautorevole, con unaparlamentaree un nuovo patto di legislatura, per affrontare il Covid, la campagna vaccinale, che chiuda il Recovery ...

