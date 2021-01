‘Gf Vip 5’, annunciata la data (definitiva) della finale! (Di martedì 26 gennaio 2021) Alfonso Signorini ha appena annunciato un ulteriore prolungamento del Grande Fratello Vip 5: anche se di pochi giorni la quinta edizione del reality show di Canale 5 è stata ulteriormente allungata, con grande stupore dei concorrenti e del pubblico a casa. La finale, infatti, era prevista, secondo i palinsesti di Mediaset, venerdì 26 febbraio, ma Signorini ha voluto comunicare la data definitiva della finale riunendo nella stanze delle sorprese i veterani di quest’edizione, in Casa dal 14 settembre: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. I sette concorrenti hanno così appreso che la loro avventura terminerà nella puntata del 1 marzo, oltre ogni loro aspettativa: nella scorsa puntata, infatti, il direttore di Chi aveva garantito ai ragazzi che entro fine ... Leggi su isaechia (Di martedì 26 gennaio 2021) Alfonso Signorini ha appena annunciato un ulteriore prolungamento del Grande Fratello Vip 5: anche se di pochi giorni la quinta edizione del reality show di Canale 5 è stata ulteriormente allungata, con grande stupore dei concorrenti e del pubblico a casa. La finale, infatti, era prevista, secondo i palinsesti di Mediaset, venerdì 26 febbraio, ma Signorini ha voluto comunicare lafinale riunendo nella stanze delle sorprese i veterani di quest’edizione, in Casa dal 14 settembre: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Andrea Zelletta, Maria Teresa Ruta, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello. I sette concorrenti hanno così appreso che la loro avventura terminerà nella puntata del 1 marzo, oltre ogni loro aspettativa: nella scorsa puntata, infatti, il direttore di Chi aveva garantito ai ragazzi che entro fine ...

