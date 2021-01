Flop della ricerca francese contro il Covid. Dopo i ritardi di Sanofi, lo stop di Pasteur (Di lunedì 25 gennaio 2021) La ricerca francese contro il Covid davanti al secondo insuccesso. Dopo i ritardi della Sanofi, che a dicembre ha fatto sapere che il suo vaccino è in ritardo e sarà pronto soltanto a fine 2021, perché i primi risultati erano meno buoni del previsto, è la volta dell’Istituto Pasteur. Il più importante organismo di ricerca francese, ha annunciato oggi di aver deciso lo stop allo sviluppo del suo principale progetto di vaccino contro il Covid-19, in partnership con il gruppo Merck (MSD), poiché i primi test hanno mostrato che è meno efficace di quanto si sperasse. Il progetto di vaccino di Pasteur era in collaborazione con l’americana ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 gennaio 2021) Laildavanti al secondo insuccesso., che a dicembre ha fatto sapere che il suo vaccino è in ritardo e sarà pronto soltanto a fine 2021, perché i primi risultati erano meno buoni del previsto, è la volta dell’Istituto. Il più importante organismo di, ha annunciato oggi di aver deciso loallo sviluppo del suo principale progetto di vaccinoil-19, in partnership con il gruppo Merck (MSD), poiché i primi test hanno mostrato che è meno efficace di quanto si sperasse. Il progetto di vaccino diera in collaborazione con l’americana ...

