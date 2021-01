Figli di Dio, ma non della Chiesa (Di lunedì 25 gennaio 2021) di Vittorino Merinas Interpellato sul tema dell’omosessualità, Francesco per rispondere non si è mai affidato ai manuali di teologia morale, ma ha sempre attinto dal suo vissuto pastorale particolarmente sensibile allo scottante problema. “Nella mia vita di sacerdote, di vescovo e anche di papa, io ho accompagnato persone con tendenze e anche pratiche omosessuali, li ho avvicinati al Signore e non mai li ho abbandonati. Le persone si devono accompagnare come fa Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Lui sicuramente non dirà: Vattene via perché sei omosessuale. No!” Rassicura i genitori a disagio per l’omosessualità dei loro Figli: “Il papa ama i vostri Figli perché sono Figli di Dio”. Se preoccupati per la loro decisione di avviare una convivenza, li invita a “pregare “Primo, pregare. Non ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 25 gennaio 2021) di Vittorino Merinas Interpellato sul tema dell’omosessualità, Francesco per rispondere non si è mai affidato ai manuali di teologia morale, ma ha sempre attinto dal suo vissuto pastorale particolarmente sensibile allo scottante problema. “Nella mia vita di sacerdote, di vescovo e anche di papa, io ho accompagnato persone con tendenze e anche pratiche omosessuali, li ho avvicinati al Signore e non mai li ho abbandonati. Le persone si devono accompagnare come fa Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Lui sicuramente non dirà: Vattene via perché sei omosessuale. No!” Rassicura i genitori a disagio per l’omosessualità dei loro: “Il papa ama i vostriperché sonodi Dio”. Se preoccupati per la loro decisione di avviare una convivenza, li invita a “pregare “Primo, pregare. Non ...

