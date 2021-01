Egitto, dieci anni di diritti violati: il mondo è rimasto a guardare (Di lunedì 25 gennaio 2021) Esattamente dieci anni fa, in occasione della Giornata della polizia, una moltitudine di uomini e donne ispirata dalla rivolta in Tunisia e da una campagna nazionale a seguito dell’ennesimo caso impunito di tortura – quello di Khaled Said, morto nel luglio 2010 a seguito delle percosse da parte delle forze di polizia ad Alessandria d’Egitto -, si radunò nel luogo simbolo del Cairo, piazza della Liberazione (da allora nota in Italia come piazza Tahrir), dando vita alla cosiddetta “rivoluzione del 25 gennaio”. Dopo 18 giorni di proteste, oltre 800 morti e quasi 8000 feriti, l’11 febbraio il presidente Hosni Mubarak – al potere da 30 anni – rassegnò le dimissioni. Il Consiglio supremo delle forze armate (Scaf) assunse provvisoriamente il potere. I 18 mesi di regime militare che seguirono furono segnati da una pesantissima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Esattamentefa, in occasione della Giornata della polizia, una moltitudine di uomini e donne ispirata dalla rivolta in Tunisia e da una campagna nazionale a seguito dell’ennesimo caso impunito di tortura – quello di Khaled Said, morto nel luglio 2010 a seguito delle percosse da parte delle forze di polizia ad Alessandria d’-, si radunò nel luogo simbolo del Cairo, piazza della Liberazione (da allora nota in Italia come piazza Tahrir), dando vita alla cosiddetta “rivoluzione del 25 gennaio”. Dopo 18 giorni di proteste, oltre 800 morti e quasi 8000 feriti, l’11 febbraio il presidente Hosni Mubarak – al potere da 30– rassegnò le dimissioni. Il Consiglio supremo delle forze armate (Scaf) assunse provvisoriamente il potere. I 18 mesi di regime militare che seguirono furono segnati da una pesantissima ...

A dieci anni dalla rivoluzione

