Cyberpunk 2077 | arriva l’aggiornamento ma anche un nuovo bug

(Di lunedì 25 gennaio 2021) (Foto: Cd Projekt Red)Cd Projekt Red ha diffuso l’attesa patch 1.1 perche va a correggere numerosi problemi, ma al contempo sembra aver introdottoune importante bug relativo alla storia. Un vero e proprio game breaking bug potenzialmente molto grave per i salvataggi e i successivi progressi, che si manifesta in occasione della missione Down the street. Ecco come risolverlo. La casa di produzione polacca al centro delle cronache da ormai più di un mese ha finalmente diffuso il promesso major update 1.1 di gennaio (a pochi giorni dalla fine del mese) per pc, Ps4 e Xbox One. Un aggiornamento che si dedica soprattutto a correggere un numero impressionante di problemi di stabilità. Si fa qualche passo in avanti sulle old gen, sono stati eliminati diversi glitch e problematiche delle varie ...