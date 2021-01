Coronavirus | ancora 420 vittime Aumentano gli ingressi in terapia intensiva e i ricoveri

Leggi su open.online

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Il bollettino del 25 gennaio I positivi alindividuati nelle ultime 24 ore sono stati 8.561. Ieri, 24 gennaio, l’aumento giornaliero era stato di +11.629, a fronte dei 13.331 tracciati sabato 23. Come riportato sul quotidiano bollettino della Protezione civile e del Ministero della Salute, il totale dei casi fin dall’inizio del monitoraggio sale a quota 2.475.372. Per quanto riguarda i decessi, oggi se ne segnalano altri 420. Ieri, leerano state 299, mentre due giorni fa 488. Il totale dei morti sale a 85.88. Gli attualmente positivi in Italia sono 491.630, con un calo di 7.648 rispetto a ieri. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di +143.116, contro i +216.211 di ieri. Il tasso di positività continua lievemente a salire, ora è al 5,98%. Isono in tutto 21.424 (+115, ieri ...