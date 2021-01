Chelsea | dall’Inghilterra sicuri | esonerato Frank Lampard

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 gennaio 2021) Incredibile svolta in casa. Roman Abramovich, patron del club londinese vestito di blu, ha deciso di esonerareallontanandolo dalla panchina del suo club. La notizia arriva direttamente: secondo Matt Law, il corrispondente del The Telegraph per la squadra londinese, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’addio con il mister che, durante la carriera da calciatore, è diventato una delle bandiere di Stanford Bridge. Per la sua sostituzione la lista è lunga: il favorito del momento sembra essere Thomas Tuchel appenadal Paris Saint-Germain che al posto del tecnico tedesco ha preso Mauricio Pochettino., addio a? Paga un calciomercato faraonico e l’attuale posizione in ...