Burnout 3 Remake all' interno di GTA 5 è la fantastica creazione di un fan

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 25 gennaio 2021) LucasRPDJ ha creato undi3 in Grand Theft Auto 5 e ha condiviso un video che mostra il suo progetto. Come affermato da LucasRPDJ, questo video è un concept di un vero e propriodi3 Takedown in GTA V. E, come possiamo vedere, questo progetto è in realtà abbastanza fedele al gioco originale. Oltre allo stile di guida arcade, questo progetto ha menu, selezione dell'auto e interfaccia utente simili a quelle di3. Sembra anche avere feature online funzionanti, il che significa che sarete in grado di giocare con i vostri amici online. Leggi altro...