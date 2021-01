Borse europee in rosso. Piazza Affari ripiega con risalita Spread (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giornata difficile per le Borse di Eurolandia e per Piazza Affari, che scambiano in forte ribasso, preoccupate dai contagi di Covid-19 e dagli impatti sull’economia. Cautela in attesa del dato sul PIL statunitense, dopo chel’IFO tedesco ha deluso. Occhi puntati su Davos e sull’intervento di Christine Lagarde (BCE). Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,215. Torna a salire lo Spread, che torna a 124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.Tra gli indici di Eurolandia spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dell’1,27%, Londra scende dello 0,91%, e calo deciso per Parigi, che segna un -1,2%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Teleborsa) – Giornata difficile per ledi Eurolandia e per, che scambiano in forte ribasso, preoccupate dai contagi di Covid-19 e dagli impatti sull’economia. Cautela in attesa del dato sul PIL statunitense, dopo chel’IFO tedesco ha deluso. Occhi puntati su Davos e sull’intervento di Christine Lagarde (BCE). Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,215. Torna a salire lo, che torna a 124 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,66%.Tra gli indici di Eurolandia spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dell’1,27%, Londra scende dello 0,91%, e calo deciso per Parigi, che segna un -1,2%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ...

infoiteconomia : Borse europee caute, a Piazza Affari scatta St. Spread poco mosso - NicolaTenerelli : RT @MilanoFinanza: Le Borse europee e l'euro perdono slancio dopo l'Ifo, ripresa a rischio in Germania - ForexOnlineMeIt : Milano tiene la posizione. Deboli le altre borse europee - AleaCaptaEst : RT @MilanoFinanza: Le Borse europee e l'euro perdono slancio dopo l'Ifo, ripresa a rischio in Germania - MilanoFinanza : Le Borse europee e l'euro perdono slancio dopo l'Ifo, ripresa a rischio in Germania -

Ultime Notizie dalla rete : Borse europee Borse europee in rosso, a Piazza Affari bene St. Spread poco mosso Il Sole 24 ORE Borse europee in calo, mista Wall Street

DJ -0,45% mentre il Nasdaq balza di oltre un punto percentuale. Le Borse europee accrescono le perdite, con Milano Parigi e Francoforte che cedono l'1,30%, Londra -1%, appesantite dai timori per i ri ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari ripiega con risalita Spread

Giornata difficile per le borse di Eurolandia e per Piazza Affari, che scambiano in forte ribasso, preoccupate dai contagi di Covid-19 e ...

DJ -0,45% mentre il Nasdaq balza di oltre un punto percentuale. Le Borse europee accrescono le perdite, con Milano Parigi e Francoforte che cedono l'1,30%, Londra -1%, appesantite dai timori per i ri ...Giornata difficile per le borse di Eurolandia e per Piazza Affari, che scambiano in forte ribasso, preoccupate dai contagi di Covid-19 e ...