Amiche in fuga, rientrata la diciassettenne della Valdera (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pontedera 25 gennaio 2021 - La ragazzina della Valdera è rientrata a casa da qualche ora . Da Bologna, da quanto si apprende. E' la mamma a renderlo noto. E l'amica di Reggello? «Lei , ha detto mia ... Leggi su lanazione (Di lunedì 25 gennaio 2021) Pontedera 25 gennaio 2021 - La ragazzinaa casa da qualche ora . Da Bologna, da quanto si apprende. E' la mamma a renderlo noto. E l'amica di Reggello? «Lei , ha detto mia ...

La ragazza è a casa da qualche ora: subito sentita dagli inquirenti per ritrovare anche l'amica di Reggello Pontedera 25 gennaio 2021 - La ragazzina della Valdera è rientrata a casa da qualche ora. Da ...

In fuga a 16 anni con una ragazza conosciuta su TikTok: appello per Selena Jennifer

In fuga a 16 anni con una ragazza conosciuta su TikTok: sarebbe questo il contesto dietro il caso di Selena Jennifer Castillo, scomparsa da Reggello (Firenze) il 14 gennaio scorso. Questa, secondo qua ...

