Altro attacco di Report a Salvini "C'è un patto segreto con Bossi" (Di lunedì 25 gennaio 2021) "L'accordo è servito": è questo il titolo del servizo che andrà stasera in onda sulla trasmissione televisiva di Rai 3, Report, e che racconterà di un "patto generazionale" tra Umberto Bossi e il nuovo segretario della Lega Nord, M Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 25 gennaio 2021) "L'accordo è servito": è questo il titolo del servizo che andrà stasera in onda sulla trasmissione televisiva di Rai 3,, e che racconterà di un "generazionale" tra Umbertoe il nuovo segretario della Lega Nord, M Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Lega, altro attacco di Report a Salvini. 'Ha un patto segreto con Bossi' - mooxvibez : se l’interrogazione di domani va male mia madre si incazza, altro motivo per farmi aumentare l’ansia ed avere un attacco domani - MorteRisata : SCUSATE HO AVUTO UN ATTACCO DI PAZZIA c'è da dire però che quando succede i tweet sono di tutt'altro spessore - Jadelittlewings : Un attacco dietro l’altro - simo_palmi : @Zorochan_1 Non sono d'accordo per nulla con l'attacco. Un conto è fare turnover, un altro conto è mettere di propo… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro attacco Lega, altro attacco di Report a Salvini. "Ha un patto segreto con Bossi" Affaritaliani.it Bologna, l’attacco ora è un problema. Serve un rinforzo dal mercato

L'attacco del Bologna non segna e, in certe partite, inizia a fare la differenza. Barrow e Palacio hanno realizzato appena 4 gol in due.

Siria: Unicef, a sole tre settimane dall’inizio del 2021 almeno 15 bambini uccisi e altri 15 feriti

Continua la mattanza di bambini in Siria. "Solo nella giornata di giovedì 21 gennaio, 2 bambini, di 1 e di 10 anni, sono stati uccisi in un attacco ad Hama. Un altro è rimasto ferito. Ad appena tre se ...

L'attacco del Bologna non segna e, in certe partite, inizia a fare la differenza. Barrow e Palacio hanno realizzato appena 4 gol in due.Continua la mattanza di bambini in Siria. "Solo nella giornata di giovedì 21 gennaio, 2 bambini, di 1 e di 10 anni, sono stati uccisi in un attacco ad Hama. Un altro è rimasto ferito. Ad appena tre se ...