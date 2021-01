“Alberto Genovese mi ha violentata ma gli voglio ancora bene”: il racconto da Massimo Giletti a Non è L’Arena (Di lunedì 25 gennaio 2021) “Alberto Genovese mi ha violentata ma gli voglio ancora bene“. La confessione choc di una ragazza 22enne va in onda in diretta a Non è L’Arena di Massimo Giletti. Lo scoop del giornalista e conduttore tv torinese su La7 ha visto presenti, inquadrate di spalle e con una voce deformata per mantenerne l’anonimato, due ragazze giovanissime (una di 20 e una di 22 anni) che hanno partecipato ai festini di Terrazza Sentimento tra il 2019 e il 2020. Dopo aver spiegato che esistevano due tipo di festini, quelli con 50/60 persone dove la droga si assumeva in bagno, quelli con 10/15 persone dove la droga veniva lasciata sui piatti per degustarla, la giovane vittima di Genovese ha rievocato l’attimo in cui ha capito di essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) “mi hama gli“. La confessione choc di una ragazza 22enne va in onda in diretta a Non èdi. Lo scoop del giornalista e conduttore tv torinese su La7 ha visto presenti, inquadrate di spalle e con una voce deformata per mantenerne l’anonimato, due ragazze giovanissime (una di 20 e una di 22 anni) che hanno partecipato ai festini di Terrazza Sentimento tra il 2019 e il 2020. Dopo aver spiegato che esistevano due tipo di festini, quelli con 50/60 persone dove la droga si assumeva in bagno, quelli con 10/15 persone dove la droga veniva lasciata sui piatti per degustarla, la giovane vittima diha rievocato l’attimo in cui ha capito di essere ...

Caso Genovese, parlano altre due vittime: gli abusi alle feste

Nuove rivelazioni su Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato per aver violentato una modella di 18 anni: prima dell’arresto avrebbe abusato anche ...

