Addio a Guido Improta | esempio di lotta per la sofferenza umana

ha portato avanti in modo encomiabile il suo impegno di responsabile nazionale del "Movimento Giovanile Missionario". Diviso tra la personale lotta contro la sclerosi multipla e l'impegno sociale, lascia un vuoto incolmabile per quanti hanno visto in lui un esempio di vita, di accettazione del dolore e di umanità

NAPOLI - Addio a Guido Improta. Diviso tra la personale lotta contro la sclerosi multipla e l'impegno sociale, lascia un vuoto incolmabile per quanti hanno visto in lui un esempio di vita, di accettaz ...Aveva 50 anni. Era stato direttore dell’associazione Affari puliti che ha gestito per anni la ex villa del boss Felice Maniero ...