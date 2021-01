Yoshida-Keita | colpo Samp Il Parma sempre più giù

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il girone di andata di Serie A si è chiuso con la vittoria delladoria sulal Tardini per 2-0. Un successo che allontana i blucerchiati di Ranieri dalla zona retrocessione, mentre inguaia in maniera preoccupante gli emiliani. D’Aversa non è riuscito a dare quella svolta che serviva dopo l’esonero di Liverani. Succede tutto nel primo tempo.in vantaggio al 25? con, il raddoppio al 34? diBalde, approfittando di un errore clamoroso di Hernani. Nella ripresa ilha tentato la reazione ma invano. Successo doriano meritato. Ladoria gira dunque a 26 punti il girone di andata, ilpenultimo a 13 punti, un solo punto rispetto al Crotone ultimo. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.