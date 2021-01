Verona-Napoli 3-1 | l’Hellas vola | i partenopei crollano

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ilbatte ildopo una gara giocata perfettamente dai ragazzi allenati da Juric. Nella 19a giornata di campionato, le reti di Dimarco, Barak e Zaccagni affossano ilche commette l’ennesimo passo falso del suo campionato.1-3: che gara è stata? Una gara che ilha avuto la fortuna di sbloccare solo dopo dieci secondo di gioco. Il difensore veronese Dimarco, svirgola il pallone aprendo la strada a Lozano che non perdona e batte un’incolpevole Silvestri. Nonostante lo svantaggio immediato, ilrialza la testa sfruttando le corsie laterali. In particolare la corsia laterale di sinistra dove i veronesi possono contare su due giocatori di grande qualità come Lazovic e Zaccagni. Ildopo un inizio ...