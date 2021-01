Un sistema misura l’attenzione degli alunni in DaD (Di domenica 24 gennaio 2021) Durante l’attuale pandemia, le lezioni online sono diventate onnipresenti. Tuttavia, gli studenti spesso lamentano difficoltà a concentrarsi e mantenere la motivazione quando studiano online. Un recente articolo su arXiv.org presenta un approccio basato sull’intelligenza artificiale per generare riepiloghi video personalizzati, basati sull’attenzione degli studenti durante una sessione dal vivo. Il livello di attenzione degli studenti si basa su un algoritmo di rilevamento del battito di ciglia in tempo reale. Dopo la sessione dal vivo, gli studenti possono accedere ai singoli riepiloghi di “tutto quello che mi mancava”, comprese le parti in cui i livelli di attenzione sono scesi al di sotto di una soglia. In alternativa, può essere fornito un riassunto della lezione della durata desiderata. Il professore può accedere ai dati ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 24 gennaio 2021) Durante l’attuale pandemia, le lezioni online sono diventate onnipresenti. Tuttavia, gli studenti spesso lamentano difficoltà a concentrarsi e mantenere la motivazione quando studiano online. Un recente articolo su arXiv.org presenta un approccio basato sull’intelligenza artificiale per generare riepiloghi video personalizzati, basati sulstudenti durante una sessione dal vivo. Il livello di attenzionestudenti si basa su un algoritmo di rilevamento del battito di ciglia in tempo reale. Dopo la sessione dal vivo, gli studenti possono accedere ai singoli riepiloghi di “tutto quello che mi mancava”, comprese le parti in cui i livelli di attenzione sono scesi al di sotto di una soglia. In alternativa, può essere fornito un riassunto della lezione della durata desiderata. Il professore può accedere ai dati ...

