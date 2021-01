"Ti conviene dimetterti". Feltri avvisa Conte: "Non c'è più niente da fare", verso una morte certa (Di domenica 24 gennaio 2021) “Caro Conte, per evitare di essere cacciato le conviene dimettersi”. Così Vittorio Feltri si è rivolto in un tweet a Giuseppe Conte, ancora a caccia di “responsabili” in vista del voto di giovedì sulle comunicazioni di Alfonso Bonafede. Il ministro “manettaro” potrebbe essere la causa della caduta del premier, che a questo punto potrebbe preventivamente correre ai ripari salendo al Colle per dimettersi: a quel punto il presidente Sergio Mattarella gli affiderebbe un nuovo incarico e gli darebbe qualche giorno di tempo per provare a ricucire lo strappo con Matteo Renzi e tornare a governare numeri solidi garantiti da Italia Viva. “Tanto non c'è più niente da fare - ha aggiunto Feltri in riferimento alle possibili dimissioni di Conte - l'ora della ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “Caro, per evitare di essere cacciato ledimettersi”. Così Vittoriosi è rivolto in un tweet a Giuseppe, ancora a caccia di “responsabili” in vista del voto di giovedì sulle comunicazioni di Alfonso Bonafede. Il ministro “manettaro” potrebbe essere la causa della caduta del premier, che a questo punto potrebbe preventivamente correre ai ripari salendo al Colle per dimettersi: a quel punto il presidente Sergio Mattarella gli affiderebbe un nuovo incarico e gli darebbe qualche giorno di tempo per provare a ricucire lo strappo con Matteo Renzi e tornare a governare numeri solidi garantiti da Italia Viva. “Tanto non c'è piùda- ha aggiuntoin riferimento alle possibili dimissioni di- l'ora della ...

