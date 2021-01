Si apre il sipario in salotto

Leggi su panorama

(Di domenica 24 gennaio 2021) «Le decine di dirette daldi casa in pigiama durante il primo lockdown erano qualcosa che non poteva durare. Sono stati momenti romantici e divertenti ma, almeno secondo me, non avevano alcuna influenza sullo stato dell'industria. I concerti in streaming sono invece un'occasione per evolverci e migliorarci, piuttosto che rispondere a una necessita? momentanea». A raccontarlo e? Cisco Adler, proprietario dello storico Roxy Theatre, il club losangelino che dal 1973 a oggi ha ospitato alcuni dei nomi piu? importanti del panorama musicale internazionale, da Bruce Springsteen a David Bowie. Se il 2020 e? stato un anno drammatico per gli eventi, gli artisti hanno dimostrato grande resilienza e creativita?. Le performance in streaming organizzate dalla societa? americana LiveXLive sono aumentate del 289 per cento rispetto al 2019 e la nuova nata «No cap» - realta? ...