Serie A, Lazio-Sassuolo: Inzaghi sceglie Immobile-Correa, De Zerbi con Caputo. Le formazioni ufficiali (Di domenica 24 gennaio 2021) La Lazio prova ad approfittare dei passi falsi di Milan e Inter per risalire in classifica.Le formazioni ufficiali del match che andrà in scena all'Olimpico alle ore 18.00.Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic; Correa, Immobile.Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djricic, Defrel; Caputo Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Laprova ad approfittare dei passi falsi di Milan e Inter per risalire in classifica.Ledel match che andrà in scena all'Olimpico alle ore 18.00.(3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Marusic;(4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Obiang; Traorè, Djricic, Defrel;

CarolRadull : Serie A Fixtures. Juventus vs. Bologna 2.30pm Genoa vs. Cagliari 5pm Verona vs. Napoli 5pm Lazio vs. Sassuolo 8… - CorSport : Il figlio di #Paparelli denuncia: “Basta offese, intervenga la #Roma” - manu67915486 : @SementeLuigi @jo19N26 la rosa è tra le più forti della serie A, con tutti i difetti che ha. non puoi davvero pensa… - MomentiCalcio : Serie A, Lazio – Sassuolo in campo alle 18: ecco le formazioni ufficiali delle due squadre - nunzionaples : inter-napoli 1-0 lazio-napoli 2-0 Napoli-torino 1-1(pareggio al 90esimo) Cagliari-Napoli 1-4 Napoli-spezia 1-2 udin… -