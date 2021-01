Sandro Piccinini condanna Oriali: “Non si possono vedere certe scenate dei dirigenti” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Intervenuto al Club di Sky Sport, Sandro Piccinini ha attaccato Gabriele Oriali per le proteste eccessive viste al termine di Udinese-Inter 0-0 per l’arbitraggio di Maresca. Il noto giornalista ha giustificato l’ira di giocatori e allenatore, ma non tollera che sia un dirigente a lasciarsi andare così: “Ai dirigenti questo non può essere consentito, mi auguro di non vedere più certe scene di proteste selvagge. Vorrei che si facesse uno sforzo in tal senso”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 25 gennaio 2021) Intervenuto al Club di Sky Sport,ha attaccato Gabrieleper le proteste eccessive viste al termine di Udinese-Inter 0-0 per l’arbitraggio di Maresca. Il noto giornalista ha giustificato l’ira di giocatori e allenatore, ma non tollera che sia un dirigente a lasciarsi andare così: “Aiquesto non può essere consentito, mi auguro di nonpiùscene di proteste selvagge. Vorrei che si facesse uno sforzo in tal senso”. SportFace.

