Roma | valanga sul Monte Terminillo | scatta il livello 3 di pericolosità

(Di domenica 24 gennaio 2021) Paura nei dintorni delper unascatenatasi a poca distanza dal centro abitato di Pian De'Valli. Allora ore 13:00 circa è stata segnalata unaavvenuta parallelamente all'ex seggiovia "Conetto", circa a 1680 metri dalla SP10 -Strada Turistica del. L'evento è avvenuto in seguito alle piogge manifestatesi ieri ad alta quota e alle abbondanti nevicate che stanno interessando tutti gli Appennini del Lazio. Per fortuna nessun danno a cose o persone ma sia per oggi che per domani vige il3 divalanghe da Bollettino Meteomont.