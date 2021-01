Roma, i cinema ‘’indipendenti’’ della capitale rischiano di non sopravvivere all’epidemia di Coronavirus: “Impossibile pagare gli affitti” (Di domenica 24 gennaio 2021) A quasi un anno dallo scoppio della pandemia, i cinema, gli spazi sociali, le associazioni che tra le altre attività si occupano di produzione e distribuzione di cinematografia indipendente, sono in grande difficoltà. E’ il caso dell’Azzurro Scipioni, storico cineclub a pochi passi dal Vaticano, fondato nel 1983 dal regista e documentarista Silvano Agosti e diventato nel corso degli anni un piccolo monumento per gli amanti del grande schermo. Il 23 dicembre del 2020, Agosti scrive provocatoriamente un post su Facebook in cui mette in vendita a 50 euro l’una, le sedie della sua sala cinematografica: ‘’Tutti mi hanno chiamato dicendo che ero pazzo, che l’Azzurro Scipioni non può chiudere, ma io mi trovo nell’impossibilità di pagare l’affitto, perché non posso proiettare.’’ Dagli spazi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) A quasi un anno dallo scoppiopandemia, i, gli spazi sociali, le associazioni che tra le altre attività si occupano di produzione e distribuzione ditografia indipendente, sono in grande difficoltà. E’ il caso dell’Azzurro Scipioni, storico cineclub a pochi passi dal Vaticano, fondato nel 1983 dal regista e documentarista Silvano Agosti e diventato nel corso degli anni un piccolo monumento per gli amanti del grande schermo. Il 23 dicembre del 2020, Agosti scrive provocatoriamente un post su Facebook in cui mette in vendita a 50 euro l’una, le sediesua salatografica: ‘’Tutti mi hanno chiamato dicendo che ero pazzo, che l’Azzurro Scipioni non può chiudere, ma io mi trovo nell’impossibilità dil’affitto, perché non posso proiettare.’’ Dagli spazi ...

