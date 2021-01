“Riusciamo a darci un contegno?”. C’è posta per te, entra Can Yaman in studio e succede l’impensabile… Maria costretta ad intervenire (Di domenica 24 gennaio 2021) A C’è posta per te Can Yaman ha fatto letteralmente impazzire gli ormoni del pubblico. Non appena ha messo piede nello studio del programma, la star turca è stata travolta da applausi, urla e pianti dettati da una sfegatata commozione ‘rosa’…. In effetti Can è magnetico, bello da morire e fascinoso oltre misura… Ad un tratto visto che la standing ovation non si arrestava (curiosamente è arrivata ancor prima della ‘prestazione’, ma a Yaman evidentemente è concesso anche questo), è dovuta intervenire la padrona di casa, Maria De Filippi. “Riusciamo a contenerci? Si… quasi…”, si risponde da sola la conduttrice pavese, che, per una volta (altra notizia degna di nota) vede sfuggirgli lo studio dalle mani. Il re stavolta e Yaman e lei, per ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 24 gennaio 2021) A C’èper te Canha fatto letteralmente impazzire gli ormoni del pubblico. Non appena ha messo piede nellodel programma, la star turca è stata travolta da applausi, urla e pianti dettati da una sfegatata commozione ‘rosa’…. In effetti Can è magnetico, bello da morire e fascinoso oltre misura… Ad un tratto visto che la standing ovation non si arrestava (curiosamente è arrivata ancor prima della ‘prestazione’, ma aevidentemente è concesso anche questo), è dovutala padrona di casa,De Filippi. “a contenerci? Si… quasi…”, si risponde da sola la conduttrice pavese, che, per una volta (altra notizia degna di nota) vede sfuggirgli lodalle mani. Il re stavolta ee lei, per ...

sckapimite7 : @miriammiyy Totalmente d'accordo, credo solo che al momento sia l'unica spiegazione che riusciamo a darci per continuare la storia... - Giasty3 : @CarloCalenda Ma è mai possibile che la coerenza solo in Italia non paga mai,la Bonino in tal senso ha dato una lez… - H0BISUNRISE : non io e lau che non riusciamo a darci la buonanotte perché siamo una catena di ti amo io di più no io ok basya vado a piangere - Katy56928024 : Stamattina ho controllato se il numero dei seguiti e dei post fosse sempre lo stesso, ancor prima di prendere il ca… - Bettyciao : RT @WalterRossi2: La vera grande rivoluzione accade nel nostro cuore quando riusciamo ad amare anche chi potrebbe darci una mano e non ce l… -

Ultime Notizie dalla rete : Riusciamo darci "Riusciamo a darci un contegno?". C'è posta per te, entra Can Yaman... Caffeina Magazine Spezia, Italiano: "Fa male perdere così, abbiamo giocato meglio che in coppa"

Il tecnico delle aquile recrimina: "Non si può prendere un gol del genere al 92'... Peccato perché avevamo raddrizzato il risultato con ...

Foligno: «Il Covid aumenta le povertà la gente chiede cibo e vestiti»

FOLIGNO - Crisi, conseguenze della pandemia, difficoltà economiche e poche prospettive per il futuro. In aiuto, dal punto di vista alimentare, del vestiario e del supporto per ...

Il tecnico delle aquile recrimina: "Non si può prendere un gol del genere al 92'... Peccato perché avevamo raddrizzato il risultato con ...FOLIGNO - Crisi, conseguenze della pandemia, difficoltà economiche e poche prospettive per il futuro. In aiuto, dal punto di vista alimentare, del vestiario e del supporto per ...