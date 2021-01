Pzifer: “Consegna vaccini anti-covid tornerà a regime dalla prossima settimana” (Di domenica 24 gennaio 2021) La Consegna dei vaccini anti-covid da parte della Pzifer tornerà a regime dalla prossima settimana, come dichiarato dalla stessa azienda farmaceutica statunitense interpellata da SkyTG24. Le motivazioni dei ritardi secondo la Pzifer La fornitura, ha spiegato l’azienda, “si è ridotta perché si è dovuto riadattare il sito produttivo belga di Puurs, a fronte di una maggiore richiesta da parte dell’Unione Europea, riadattamento che ha bisogno di una approvazione di regolarità da parte dell’Ema”. Secondo Pfizer, inoltre, “quello che sta accadendo è frutto di un fraintendimento nel conteggio delle dosi, diverso dal conteggio delle fiale”. Inizialmente secondo l’approvazione ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 gennaio 2021) Ladeida parte della, come dichiaratostessa azienda farmaceutica statunitense interpellata da SkyTG24. Le motivazioni dei ritardi secondo laLa fornitura, ha spiegato l’azienda, “si è ridotta perché si è dovuto riadattare il sito produttivo belga di Puurs, a fronte di una maggiore richiesta da parte dell’Unione Europea, riadattamento che ha bisogno di una approvazione di regolarità da parte dell’Ema”. Secondo Pfizer, inoltre, “quello che sta accadendo è frutto di un fraintendimento nel conteggio delle dosi, diverso dal conteggio delle fiale”. Inizialmente secondo l’approvazione ...

