Milinkovic-Savic: "Siamo in un buon momento, serve continuità"

Sergej Milinkovic-Savic, a segno nel successo della Lazio sul Sassuolo (2-1), ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria sugli emiliani. Queste le sue parole: "Abbiamo giocato una gara in cui non abbiamo fatto bene però abbiamo vinto. Questa è la cosa più importante. E' la quarta di fila, cercheremo di farne ancora tante. Mancano Luis Alberto e Luiz Felipe però Siamo tanti, ci Siamo uniti, sapevamo quanto serviva questa vittoria e abbiamo portato tre punti a casa. Adesso guardiamo avanti. Cosa è mancato prima? Un po' di mentalità. Abbiamo giocato molto bene, ci Siamo uniti, forse un po' piu' di prima. Ci Siamo avvicinati alla zona Champions, questa è la cosa più importante".

