Maltempo a Napoli, bloccati i collegamenti con le isole (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Maltempo che si sta abbattendo in queste ore sul capoluogo di Regione continua a creare non pochi disagi per gli abitanti delle isole di Ischia e Procida. Dopo i problemi di ieri anche oggi a causa del mare agitato, dovuto ai venti da sud/sud ovest sono state sospese numerose corse da e per le isole del golfo partenopeo. Sia dal porto di Napoli che da quello di Pozzuoli. Mentre per la serata le condizioni metrologiche dovrebbero ulteriormente peggiorare. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

