L'uomo che dice tutto. Sovversioni informali del Sahel (Di domenica 24 gennaio 2021) Si chiama Mohamedjiman Traoré ed è originario della Guinea Conakry. Anche Sekou Touré, il secolo passato, aveva gridato un clamoroso no alla proposta francese di continuare la colonizzazione del Paese sotto mentite spoglie. Traoré ha il suo conto 'Facebook' e si trova a Niamey, la capitale del Niger, ormai da nove mesi, il tempo di una rinascita. Non sarebbe la prima perché lui è nato e morto varie volte prima di approdare al nome col quale si definisce: L'uomo che dice tutto. Lui, apprendista autista di camion coi cinesi nel suo Paese e poi con la licenza in regola per guidarli alle cave di granito. Quest'ultimo è un ottimo elemento di costruzione per l'interminabile crescita edilizia della Cina popolare. Si sentiva maltrattato e, in fondo, schiavo nel suo Paese di origine. Alcuni amici suoi, emigrati da qualche tempo in Algeria, lo ...

