Lombardia zona rossa | l’altro errore sui dati | così alcuni comuni milanesi si sono ritrovati con migliaia di positivi in più nei database

Il pasticcio di Regione Lombardia sui dati dei contagi da Covid è senza fine. Non solo, come spiegato dall'Istituto Superiore di Sanità, erano sballati quelli che gli uffici guidati da Attilio Fontana e Letizia Moratti hanno inviato a Roma per il calcolo delle fasce di rischio, facendo così finire ingiustamente tutta la Lombardia in zona rossa per una settimana. Sballati erano anche i dati del "sistema di biosorveglianza", il cosiddetto "cruscotto regionale", cioè una piattaforma a cui hanno accesso, tra gli altri, sindaci e prefetti in modo da monitorare l'andamento territoriale dell'epidemia e le quarantene dei residenti. I problemi erano emersi già nei giorni in cui il governatore Fontana si lamentava della classificazione assegnata alla ...

