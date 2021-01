L’indiscrezione | l’Udinese aspetta Llorente Toro | contatti in corso per Diaw La valutazione

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 25 gennaio 2021)Fernando, liberato dal Napoli: da domani ogni momento è quello giusto come abbiamo anticipato già giovedì. A quel punto Kevin Lasagna sarà libero di andare al Verona, ormai non è più una notizia. Pierpaolo Marino aveva pensato anche a Davidedel Pordenone, ma ha prevalso la linea societaria su. E susi sta informando il Torino, per il momento semplici sondaggi: il Pordenone lo considera troppo importante e valuterebbe soltanto una grande offerta, almeno da 4 milioni.