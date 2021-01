Juve Bologna LIVE: riscaldamento terminato, pochi minuti all’inizio (Di domenica 24 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per il 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Juve e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium, Juve e Bologna si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Juve Bologna 0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Juve Bologna 0-0: risultato e tabellino Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Fagioli, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per il 19ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la 19ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle ore 12:30. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellinontus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, de Ligt, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Chiesa, Rabiot, Fagioli, ...

juventusfc : E’ arrivato Mister @Pirlo_Official. Le sue parole LIVE anche su @JuventusTv ? - JuventusTV : ?? SIAMO LIVE ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? On demand, qui ?? - Domenico1oo777 : RT @JuventusTV: ?? SIAMO LIVE ?? Con noi c'è Moreno #Torricelli ?? On demand, qui ?? - Domenico1oo777 : RT @BugattiCristian: Ore 13.15 sarò su SkySport per Juve Bologna, scrivetemi le vostre curiosità e se riesco rispondo in diretta - _solo_ros_ : RT @anomaleo: Non credo ai miei occhi: DAZN per Juventus-Bologna si collega dallo stadio della Juve. Ma un po’ di vergogna mai? #JuveBologn… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Bologna Juventus-Bologna, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport JUVE-BOLOGNA, Le formazioni ufficiali del match

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Bologna, lunch match (ore 12:30) della diciannovesima giornata di Serie A. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; ...

Myp2p Juventus Bologna DIRETTA LIVE Streaming gratis: segui il match

Hesgoal Juventus Bologna DIRETTA LIVE – streaming gratis, segui la partita Si gioca nella giornata odierna la sfida tra le squadre di Juventus e ...

Queste le formazioni ufficiali di Juventus-Bologna, lunch match (ore 12:30) della diciannovesima giornata di Serie A. JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; ...Hesgoal Juventus Bologna DIRETTA LIVE – streaming gratis, segui la partita Si gioca nella giornata odierna la sfida tra le squadre di Juventus e ...