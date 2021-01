Inter: furia contro l'arbitro, cosa rischia Antonio Conte (Di domenica 24 gennaio 2021) Il parapiglia è poi continuato nel tunnel, dove, riporta la Gazzetta dello Sport, si sarebbe sfiorato il contatto fisico tra l'allenatore salentino e il direttore di gara, e sarebbero volati anche ... Leggi su sport.virgilio (Di domenica 24 gennaio 2021) Il parapiglia è poi continuato nel tunnel, dove, riporta la Gazzetta dello Sport, si sarebbe sfiorato il contatto fisico tra l'allenatore salentino e il direttore di gara, e sarebbero volati anche ...

Napolentone1 : Leggere #Zazzaroni è come camminare nella merda. chi riesce a leggere l'articolo fino in fondo non è uno sportivo. - FcInterNewsit : Caso Hakimi, furia Zazzaroni su Marotta: 'Destabilizzare l'Inter? È in difficoltà e lo capisco, forse ha un timore' - serieAnews_com : Furia #Conte con #Maresca dopo #UdineseInter: il tecnico rischia una lunga squalifica ???? - infoitsport : Udinese-Inter, Conte è una furia: ecco l’episodio che sottolinea a Maresca - sportface2016 : La frase di #Conte a #Maresca: 'Sempre tu sei'. Riferimento ad Inter-Parma -